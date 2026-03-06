Gli psicologi entrano nelle scuole di Viterbo e del Lazio dalla Regione un milione per il progetto

Nelle scuole di Viterbo e del Lazio, sono stati introdotti psicologi che offrono supporto a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti e personale tecnico. La Regione ha stanziato un milione di euro per avviare questo progetto che prevede l’assistenza psicologica in ambito scolastico. Le figure professionali sono presenti in diverse istituzioni scolastiche della zona.

Approvato lo stanziamento di 400mila euro per il 2026 e 750mila euro per il 2027. L'intervento avrà una prima fase sperimentale di tre anni Uno psicologo a disposizione degli studenti delle scuole di Viterbo e del Lazio, ma anche di genitori, insegnanti, dirigenza e personale tecnico-amministrativo e ausiliario. Dopo l'approvazione della proposta di legge, ora la Regione muove i primi passi per attuarla. La giunta ha, infatti, approvato una delibera per una variazione di bilancio, con lo stanziamento di 400mila euro per il 2026 e 750mila euro per il 2027. Il servizio, da attivare nelle scuole di ogni ordine e grado, prevede un supporto psicologico in prima battuta per studenti e studentesse ma anche per genitori, insegnanti, dirigenza e personale tecnico-amministrativo e ausiliario. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

