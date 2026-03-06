Gli psicologi entrano nelle scuole di Latina e del Lazio | dalla Regione un milione per il progetto

Nelle scuole di Latina e del Lazio sono stati introdotti degli psicologi che offriranno supporto a studenti, genitori, insegnanti e staff scolastico. La Regione ha stanziato un milione di euro per finanziare il progetto, che prevede la presenza di professionisti all’interno degli istituti. L’obiettivo è garantire un punto di riferimento per affrontare questioni emotive e relazionali.

Approvato lo stanziamento di 400mila euro per il 2026 e 750mila euro per il 2027. L'intervento avrà una prima fase sperimentale di tre anni Uno psicologo a disposizione degli studenti delle scuole di Latina e del Lazio, ma anche di genitori, insegnanti, dirigenza e personale tecnico-amministrativo e ausiliario. Dopo l’approvazione della proposta di legge, ora la Regione muove i primi passi per attuarla. La giunta ha, infatti, approvato una delibera per una variazione di bilancio, con lo stanziamento di 400mila euro per il 2026 e 750mila euro per il 2027. Il servizio, da attivare nelle scuole di ogni ordine e grado, prevede un supporto psicologico in prima battuta per studenti e studentesse, ma anche per genitori, insegnanti, dirigenza e personale tecnico-amministrativo e ausiliario. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

