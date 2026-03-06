Gli operai assunti non possono guidare i mezzi | Differenziata a singhiozzo all' Arenella e a Vergine Maria

Gli operai assunti non sono autorizzati a guidare i mezzi di raccolta nei quartieri dell'Arenella e di Vergine Maria. La situazione ha causato interruzioni nel servizio di raccolta differenziata, che avviene a singhiozzo. Dopo il confronto avviato ieri con i sindacati, oggi si svolgerà un nuovo incontro per cercare una soluzione. Il presidente di Rap ha dichiarato di essere sicuro che si troverà un accordo.

Primi disagi dopo lo stop alla conduzione dei mini compattatori che riguarda i dipendenti che hanno la qualifica più bassa. Oggi l'incontro tra Rap e sindacati per trovare una soluzione. I consiglieri Randazzo e Galioto: "Serve uno sforzo per recuperare l'arretrato" Oggi ci sarà il confronto, iniziato ieri, con i sindacati per cercare una soluzione. Il presidente di Rap, Giuseppe Todaro, si dice "certo che sarà trovato un accordo". Ma in seguito alla vertenza avviata da Fp Cgil e l'ordine di servizio, firmato dal direttore generale Massimo Collesano, che nelle more dell'incontro con i rappresentanti dei lavoratori,...