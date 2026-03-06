Ecco una selezione di album da ascoltare, che spazia tra diversi generi e artisti. Tra questi ci sono

“È importante non trattare la tua scialuppa di salvataggio come uno yacht”, canta Bill Callahan in Pathol O.G.. È uno dei suoi tipici versi, che ti colpiscono subito ma un’ora dopo non ti sai spiegare perché. Non è una critica, bensì una precisazione su quanto Callahan rifiuti le frasi a effetto buone giusto per finire su un adesivo. I dischi del cantautore statunitense ci chiedono invece di perdercisi dentro. Ogni canzone potrebbe essere un sentiero accidentato in mezzo a una foresta. In My days of 58 Callahan è intenso ed enigmatico come non mai, in una fase della vita in cui sa che i tramonti che vedrà saranno meno di quelli che ha già visto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli album da ascoltare

dieci album italiani rari che devi ascoltare

Tutti gli aggiornamenti su Gli album da ascoltare.

Temi più discussi: I dischi da ascoltare a marzo 2026; 20 album da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte); Nascosti in piena vista, 5 dischi che ti sei perso a Gennaio 2026; Gli Ultrasuonati.

Michael Jackson: Thriller è l’album da ascoltare dal vivoMichael Jackson: Thriller è l’album da ascoltare dal vivo. Quale è l’album che vorreste ascoltare live e per intero? Il pubblico inglese sembra non aver avuto dubbi nel rispondere a questa domanda ... 105.net

Smista CD, tre album belli da ascoltare sotto la pioggiaTre belli e uno brutto sotto la pioggia. Solito schema per lo Smista CD, ovvero il risultato degli ascolti rapidi fatti in redazione, prima di assegnare gli album ai collaboratori per la recensione. rockit.it

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer - facebook.com facebook

PERFETTO IMPERFETTO Il mio nuovo album FUORI ORA! MarcoMasini.lnk.to/perfettoimperf… Un disco nato nel tempo, tra canzoni che aspettavano di trovare la loro forma e nuove strade da scoprire. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD x.com