Gli agenti accusati di aver picchiato il fuggitivo e dichiarato il falso si difendono | Ricostruzione assurda e incompatibile al vero

Tre agenti della Municipale di Rimini si difendono dalle accuse di aver picchiato un automobilista in fuga e di aver fornito false dichiarazioni sull'inseguimento avvenuto la notte del 9 dicembre, che si è concluso con un incidente. Gli agenti respingono le accuse definendole

Non ci stanno i tre agenti della Municipale di Rimini accusati di aver picchiato un automobilista fuggitivo e di aver dichiarato il falso in merito all'inseguimento notturno che si era concluso con una paurosa carambola lo scorso 9 dicembre. Il bilancio di quell'incidente era stato di due auto distrutte, la Suzuki della Locale e l'Audi TT del fuggitivo, e di tre agenti finiti al pronto soccorso con varie lesioni oltre al 48enne di origini foggiane che era scappato all'alt e poi arrestato. Quest'ultimo, comparso davanti al giudice per la convalida del fermo, durante l'udienza aveva dichiarato di essere stato picchiato dal personale della Municipale mostrando in aula le lesioni riportate tanto che gli atti erano stati inviati in Procura dove era stato aperto un fascicolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Picchiato in cella da altri detenuti, agenti accusati di aver agevolato il pestaggio: sette persone a giudizioTre agenti e quattro detenuti compariranno davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Avellino il prossimo 10 giugno.

L'automobilista fuggitivo davanti al giudice: "Gli agenti della Municipale mi hanno picchiato"Ha patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi il 41enne foggiano, residente a Misano, protagonista del folle inseguimento con la Municipale di Rimini...

Dopo l’inseguimento denuncia gli agenti: Sono stato aggreditoDopo l’arresto e il processo concluso con patteggiamento, un uomo di 48 anni ha presentato una denuncia alla Procura contro tre agenti della Polizia Locale di ... chiamamicitta.it

Perquisizione illegittima su gruppo di minorenni, chieste condanne per 5 poliziotti di RomaNei guai sono finiti due agenti del commissariato di Prati, due poliziotte della Digos e uno del commissariato Trevi. A fine marzo è attesa la sentenza ... romatoday.it

