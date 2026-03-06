Giustizia Meloni mistifica la riforma del Csm | il Parlamento mantiene il controllo sui membri laici

Giovedì scorso, la presidente del Consiglio ha partecipato a un’intervista su RTL 102.5, dove ha parlato del referendum in programma il 22 e 23 marzo. Durante la conversazione, ha affermato che la riforma del Csm non modificherà il controllo del Parlamento sui membri laici. Le sue parole sono state rivolte a chiarire alcuni punti della proposta di modifica, senza entrare in dettagli tecnici.

Giovedì scorso, ospite di RTL 102.5 per una delle sue interviste frontali, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rotto il silenzio sul referendum del 22 e 23 marzo. Ha detto che il governo «sta facendo una riforma che impedisce alla politica, di qualsiasi estrazione, di controllare la magistratura». Tre giorni prima, al Tg5, aveva già detto che la riforma «toglie la facoltà al Parlamento e ai partiti di indicare una parte del Consiglio superiore della magistratura» e «toglie la facoltà alle correnti ideologizzate di decidere sull’altra parte dei membri del Csm». Peccato che no, che le cose non stiano così. L’ombra di Renzi e il calcolo del rischio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

