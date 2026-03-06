Giustizia Costituzione e Cittadinanza – Le ragioni per il No | convegno a Montecitorio

Lunedì 9 marzo alle 15, nella Sala della Lupa di Montecitorio, si terrà un convegno intitolato “Giustizia, Costituzione e Cittadinanza – Le ragioni per il No”. L’evento è organizzato per discutere di questi temi, coinvolgendo relatori e partecipanti interessati alle posizioni contrarie alle proposte di modifica costituzionale. La discussione si svolgerà in modo pubblico e aperto, senza interventi di figure istituzionali.