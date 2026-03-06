Giuramento 207 corso | Crosetto a Modena per la sicurezza del Nord

Il giuramento del 207esimo corso Fermezza si è tenuto all’Accademia di Modena, con la partecipazione del ministro della Difesa Guido Crosetto. L’evento ha visto gli allievi pronunciare le loro formule di impegno, mentre il ministro ha assistito alla cerimonia. La manifestazione ha avuto luogo nel capoluogo emiliano, coinvolgendo ufficiali e reclute della forza armata italiana.

Il giuramento del 207esimo corso Fermezza si è svolto all'Accademia di Modena con la presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto. L'evento, fissato per il 6 marzo 2026, segna l'inizio ufficiale dell'impegno militare dei nuovi ufficiali. Il video disponibile documenta la solennità della cerimonia che ha riunito istituzioni e cadetti in un momento di passaggio cruciale. La regione Emilia-Romagna, storicamente cuore produttivo e formativo, accoglie questa tappa fondamentale per le Forze Armate italiane. La presenza del vertice ministeriale sottolinea l'importanza strategica di questo corpo di élite nel panorama nazionale.