Giulia Murada vince l'oro agli Europei di Sci Alpinismo per l'Italia anche il bronzo di De Silvestro

Giulia Murada ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei di Sci Alpinismo nella gara individuale femminile, portando l'Italia sul podio. Contemporaneamente, un’altra atleta italiana ha ottenuto il bronzo in questa stessa competizione. Lo Sci Alpinismo, disciplina presente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha regalato queste medaglie alla squadra italiana.

