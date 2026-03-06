Gira in centro con bici rubata Rintracciato grazie ai cittadini

Nella mattinata di lunedì, i carabinieri di Reggio Emilia hanno individuato un uomo in centro con una bicicletta segnalata come rubata. L’intervento si è concluso con il suo rintraccio e il sequestro del mezzo. I cittadini avevano segnalato la presenza sospetta dell’uomo, che è stato fermato poco dopo. Nessun’altra informazione sulle eventuali conseguenze o sui dettagli dell’indagine.

Un rapido intervento dei carabinieri di Reggio Emilia ha permesso, nella mattinata di lunedì, di individuare un uomo in possesso di una bicicletta di cui era appena stato segnalato il furto. L'operazione è scattata a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che avevano subito l'effrazione del portone d'ingresso di uno stabile in via Emilia San Pietro, dove erano stati asportati due velocipedi e un mazzo di chiavi elettroniche da un'auto in sosta. Per questi motivi, con l'accusa di ricettazione i carabinieri di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura un 38enne nato in Marocco ed in Italia senza fissa dimora. I fatti si sono verificati intorno alle ore 08:15 del 2 marzo.