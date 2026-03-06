Giovani a Roma | incontro con La Russa e tour al Parlamento

Una delegazione del Consiglio comunale dei ragazzi di Poggio Rusco ha trascorso una giornata immersiva a Roma, all'interno delle sedi parlamentari. I giovani amministratori hanno visitato Palazzo Madama e Palazzo Montecitorio, incontrando figure istituzionali di primo piano come il Presidente del Senato Ignazio La Russa. L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l'Istituto Comprensivo locale, mira a rafforzare la consapevolezza civica nel territorio mantovano. L'ingresso nei luoghi dove si decide il futuro dello Stato La visita si è svolta martedì scorso, portando i rappresentanti giovanili direttamente nel cuore pulsante della democrazia italiana.