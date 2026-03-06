Giovane ucciso a Parma | indagata la fidanzata per omicidio volontario

A Parma, un giovane di 27 anni è morto dopo essere stato ferito con un’arma da taglio. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati la fidanzata della vittima. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso e si attendono sviluppi sul caso.

La morte di Cristopher Gaston Ogando. Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito con un'arma da taglio, e ora i sospetti degli investigatori si concentrano sulla sua fidanzata. La tragedia è avvenuta a Parma e la vittima è Cristopher Gaston Ogando, originario della Repubblica Dominicana ma residente in città. La giovane compagna, una 21enne italo-cubana, è attualmente indagata a piede libero con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo. Sarebbe stata proprio lei a contattare i soccorritori chiedendo aiuto. La chiamata ai soccorsi e il trasporto in ospedale. La vicenda ha avuto inizio la sera del 4 marzo, poco dopo le 18, quando al numero di emergenza 118 è arrivata una richiesta di intervento dal quartiere Borgo Riccio.

