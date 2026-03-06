Giorni di lavoro alla Maceratese Ruani più lunghi i tempi di recupero

Nella squadra di calcio Maceratese, il centrocampista Edoardo Ruani sta affrontando un periodo di recupero più lungo del previsto, mentre il portiere Gianmarco Cusin si sta avvicinando alla ripresa dell’attività dopo un infortunio. La rosa è impegnata quotidianamente negli allenamenti, con attenzione particolare alle condizioni fisiche dei giocatori infortunati. La società monitora costantemente lo stato di salute di entrambi i calciatori.

Non c’è solo il Termoli a sollevare preoccupazioni nella Maceratese, c’è pure il timore che possano allungarsi i tempi di recupero del centrocampista Edoardo Ruani mentre il portiere Gianmarco Cusin è sulla via del recupero. Può venire in aiuto la settimana di sosta del campionato per l’impegno della rappresentativa di categoria al Torneo di Viareggio, ma non c’è più l’ottimismo dei giorni scorsi sul recupero del giocatore per la gara contro il Termoli in programma a metà marzo. È quella la prima finale per la squadra di Possanzini, una gara in cui è vietato assolutamente perdere perché l’avversario è alle spalle dei biancorossi accusando 3 punti di distacco, i molisani sono nei playout e faranno di tutto per uscirvi considerando che la salvezza dista per l’appunto 3 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

