Giornata internazionale della donna la sindaca Matilde Celentano premiata dalla Asl

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, è stata premiata oggi dalla Asl di Latina nell’ambito di una iniziativa promossa per la Giornata internazionale della donna dal titolo “Una storia globale, un impegno che genera valore”. Insieme a lei è stato consegnato un riconoscimento anche alla dottoressa Antonia Lo Rillo, direttrice dei musei civici di Latina. A Celentano, prima cittadina di Latina e presidente della conferenza dei Sindaci per la sanità, è andato il premio della categoria “Leadership femminile nelle istituzioni pubbliche, con la seguente motivazione: “Rappresenta istituzioni importanti sia per la comunità di Latina che per tutta la Provincia, in tema di sanità pubblica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

