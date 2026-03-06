Giornata difficile sul Raccordo e E45 | code e rallentamenti per via degli incidenti

Oggi il traffico sulla E45 e sul Raccordo Perugia-Bettolle ha subito pesanti rallentamenti a causa di incidenti che hanno causato lunghe code e disagi in entrambe le direzioni. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, interessando principalmente il traffico in direzione di Perugia e Ponte San Giovanni. Le strade sono rimaste congestionate per diverso tempo, creando disagi ai tanti automobilisti coinvolti.

Per regolamentare i flussi di traffico e mettere in sicurezza le aree dei sinistri l'intervento delle forze dell'ordine dei tecnici Giornata difficile sul Raccordo Perugia-Bettolle e sulla E45 per il traffico in direzione Perugia e Ponte San Giovanni. Tra code e rallentamenti nel pomeriggio di oggi, automobilisti e pendolari hanno dovuto pazientare molto per raggiungere le proprie mete. Il primo sinistro, secondo le forze dell'ordine, si è registrato sulla E45 in direzione Ponte San Giovanni, prima dell'imbocco del Raccordo. Il secondo, invece, in direzione Perugia, è avvenuto poco dopo, all'altezza di Madonna Alta. Diversi i veicoli coinvolti, ma non ci sarebbero feriti gravi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

