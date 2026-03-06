Giornata dell’Amatriciana la ricetta per preparare una perfetta amatriciana

Il 6 marzo si svolge per la prima volta la Giornata internazionale dell’Amatriciana, un evento dedicato a uno dei piatti più rappresentativi della cucina italiana. Questa giornata mira a mettere in evidenza la ricetta tradizionale e la sua importanza nel patrimonio culinario nazionale. L’iniziativa coinvolge ristoranti e appassionati che preparano e condividono questa specialità.

Oggi, 6 marzo, si celebra per la prima volta la Giornata internazionale dell’Amatriciana, un’iniziativa dedicata a uno dei piatti più iconici della tradizione gastronomica italiana. La ricorrenza rende omaggio alla celebre pasta nata ad Amatrice, piccolo centro in provincia di Rieti, che nel tempo è diventato il simbolo di una ricetta amata in tutto il mondo. La data non è casuale. Il 6 marzo 2020 l’amatriciana ha ottenuto dall’Unione Europea il riconoscimento di Specialità Tradizionale Garantita (STG), certificazione che tutela la ricetta e il metodo di preparazione tradizionale. Per l’occasione, ad Amatrice è stata organizzata una tre giorni di eventi che proseguirà fino all’8 marzo. 🔗 Leggi su Funweek.it

La prima Giornata Internazionale dell'AmatricianaIl 6 marzo Amatrice celebra la prima giornata internazionale dell'Amatriciana e amplia i festeggiamenti anche al 7 e all'8 marzo.

L’Amatriciana ora ha anche la sua giornata mondialeIl 6 marzo debutta ad Amatrice l’Amatriciana Day, tra eventi, memoria e un piatto che parla italiano in tutti e cinque i continenti C’è chi festeggia...

