Giornata della donna tre storie di identità e libertà al cinema a prezzi scontati

In occasione dell’8 marzo, UCI Cinemas Palermo organizza una rassegna speciale dedicata alla Giornata della donna. La programmazione prevede la proiezione di tre film:

Tre storie diverse e tre protagoniste femminili forti e complesse, ma anche tre opere firmate da registe che hanno saputo portare sul grande schermo uno sguardo originale e profondamente contemporaneo: Greta Gerwig, Paola Cortellesi e Monica Guerritore. Un percorso cinematografico che tra ironia, emozione e intensità, racconta la forza delle donne, la ricerca della propria identità e il desiderio di libertà. Per tutti e tre i titoli è prevista una tariffa speciale di 5,90 euro, valida in tutte le sale del circuito UCI Cinemas.

