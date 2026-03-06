Giornata della donna tre storie di identità e libertà al cinema a prezzi scontati

In occasione dell’8 marzo, UCI Cinemas Palermo organizza una rassegna speciale dedicata alla Giornata della donna. La programmazione prevede la proiezione di tre film:

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Tre storie diverse e tre protagoniste femminili forti e complesse, ma anche tre opere firmate da registe che hanno saputo portare sul grande schermo uno sguardo originale e profondamente contemporaneo: Greta Gerwig, Paola Cortellesi e Monica Guerritore. Un percorso cinematografico che tra ironia, emozione e intensità, racconta la forza delle donne, la ricerca della propria identità e il desiderio di libertà. Per tutti e tre i titoli è prevista una tariffa speciale di 5,90 euro, valida in tutte le sale del circuito UCI Cinemas. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

UCI Cinemas Arezzo celebra la Giornata internazionale della Donna con tre storie di forza e libertàArezzo, 6 marzo 2026 – In occasione dell’International Women’s Day, UCI Cinemas Arezzo celebra l’8 marzo con una rassegna speciale dedicata a tre...

Giornata della Donna a Benevento: “Forza è Libertà” al Teatro RomanoIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Rosa Samnium APS promuove l’iniziativa “FORZA È LIBERTÀ – Raduno per la Salute...

103-jähriger Kriegsveteran erzählt vom 2.Weltkrieg

Tutti gli aggiornamenti su Giornata della.

Temi più discussi: Giornata Internazionale della Donna. Gli appuntamenti previsti fino a domenica 8 marzo; Festa della donna, 8 marzo: storia e significato; Monte Sant’Angelo celebra la Festa della Donna: sport, cultura, solidarietà e percorsi educativi nelle scuole; Giornata della donna. Spettacoli, incontri e una camminata ‘rosa’.

UCI Cinemas Arezzo celebra la Giornata internazionale della donna con tre storie di forza e libertàL’8 marzo tre grandi film con tariffa speciale: Barbie, C’è ancora domani e Anna ... msn.com

Giornata Internazionale della Donna, a Colle di Val d’Elsa un mese di iniziative per valorizzare il ruolo femminileTre appuntamenti che compongono un percorso unitario: dalla memoria alla partecipazione, dalla storia alla vita quotidiana, per una comunità che riconosce nelle donne una parte fondamentale della prop ... radiosienatv.it

La presidenza della Cei indice una giornata di preghiera e digiuno il 13 marzo prossimo - facebook.com facebook

Pronti per la 21ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com