Giornata della donna la cartolina filatelica di Poste Italiane | L’8 marzo è ogni giorno

Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l'attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario quale quello della parità di genere nel mercato del lavoro “L’8 marzo è ogni giorno” si legge sulla cartolina filatelica dedicata quest’anno alla Giornata Internazionale della Donna. È con questo messaggio accompagnato da un aquilone di tradizionali mimose che anche quest’anno Poste Italiane celebra l’importante giornata con materiale filatelico disponibile presso gli sportelli dedicati presenti a Catania Centro e in provincia ad Acireale e Caltagirone. Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l’attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario quale quello della parità di genere nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

