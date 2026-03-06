Giornata della donna la cartolina filatelica di Poste Italiane | L’8 marzo è ogni giorno

Poste Italiane ha emesso una cartolina filatelica per la Giornata Internazionale della Donna. La cartolina porta la scritta

Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l'attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario quale quello della parità di genere nel mercato del lavoro “L’8 marzo è ogni giorno” si legge sulla cartolina filatelica dedicata quest’anno alla Giornata Internazionale della Donna. È con questo messaggio accompagnato da un aquilone di tradizionali mimose che anche quest’anno Poste Italiane celebra l’importante giornata con materiale filatelico disponibile presso gli sportelli dedicati presenti a Catania Centro e in provincia ad Acireale e Caltagirone. Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l’attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario quale quello della parità di genere nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

