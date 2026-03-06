Giornata della donna ingresso a 1 euro nei musei delle Ciminiere

Per la Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, i musei delle Ciminiere a Catania saranno aperti al pubblico con un biglietto di ingresso di 1 euro. La Città metropolitana di Catania organizza questa iniziativa per celebrare la ricorrenza e promuovere l’accesso alla cultura. L’evento riguarda i musei situati nel complesso culturale delle Ciminiere.

L'iniziativa rientra nel Piano di investimento per lo sviluppo metropolitano (Pism), che prevede la riqualificazione e il rilancio del sistema museale In occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Città metropolitana di Catania promuove la cultura con l’ingresso simbolico a 1 euro nei musei ospitati nel complesso culturale delle Ciminiere. L’iniziativa rientra nel Piano di Investimento per lo Sviluppo Metropolitano (PISM), che prevede la riqualificazione e il rilancio del sistema museale. Nel corso della giornata sarà possibile visitare tre importanti realtà museali che raccontano, attraverso linguaggi diversi, la memoria e l’identità del Novecento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

