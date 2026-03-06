Giornata della donna incontro all' auditorium comunale di Santo Stefano d' Aspromonte

In occasione della Giornata internazionale della donna, si è tenuto un incontro all'auditorium comunale di Santo Stefano d'Aspromonte. L'evento è stato organizzato dall'Amministrazione comunale con il supporto della Commissione sviluppo economico e politiche sociali, della Consulta giovanile e del Servizio civile universale. La giornata ha rappresentato un momento di riflessione aperto alla comunità locale.

Momento di riflessione in occasione della Giornata internazionale della donna organizzato dall'Amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte in collaborazione con Commissione sviluppo economico e politiche sociale, Consulta giovanile Santo Stefano, Servizio civile universale, associazione Donne Reggine, Comitato civico donne di Santo Stefano in Movimento, associazione Pro Mannoli 2.0. All'evento che si svolgerà nell'auditorium comunale sabato 7 marzo, a partire dalle ore 17, dopo i saluti del sindaco Francesco Malara, interverranno Emilia Condarelligiornalista ReggioTV, scrittrice e portavoce campagna #StopViolenza - Associazione Cult3.