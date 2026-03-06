Giornata del rene visite gratuite a Novara | quando e come partecipare

Da novaratoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale Maggiore di Novara partecipa alla ventesima Giornata mondiale del rene offrendo visite gratuite il 12 marzo presso il reparto di Nefrologia. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza della salute renale e permette ai cittadini di sottoporsi a controlli senza prenotazione. L'evento si svolge in una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie renali.

Giornata mondiale del rene numero 20: anche l'ospedale Maggiore di Novara aderisce all'iniziativa. Per questo l'ospedale apre le porte di Nefrologia il prossimo 12 marzo. In Italia una persona su dieci è affetta da una malattia renale, spesso senza esserne consapevole. L’insufficienza renale cronica, se non diagnosticata e non adeguatamente monitorata, può progredire fino a richiedere trattamenti salvavita come la dialisi. Per molti pazienti il trapianto rappresenta l’unica prospettiva di ritorno a una migliore qualità di vita. Il 12 dalle 9 alle 12 nella sede centrale - piano rialzato del padiglione E, sarà possibile effettuare un controllo nefrologico di base, senza necessità di prenotazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Giornata mondiale del controllo del polso: alla clinica Del Sole visite aritmologiche gratuiteLa diagnosi precoce e una terapia tempestiva diventano dunque cruciali per limitare gli eventi acuti.

Contenuti utili per approfondire Giornata del rene visite gratuite a....

Temi più discussi: Giornata mondiale del rene, visite gratuite all'ospedale Parini; 12 marzo 2026 - Giornata mondiale del rene; Per la Giornata mondiale del rene visite informative gratuite e valutazioni degli esami al Parini; Giornata del rene, visite gratuite a Novara: quando e come partecipare.

giornata del giornata del rene visiteGiornata mondiale del rene, visite gratuite all'ospedale PariniIn occasione della Giornata mondiale del rene (che si celebra il 12 marzo), istituita per promuovere la diagnosi precoce e la protezione della salute dei reni, la Struttura di nefrologia dell'ospedale ... ansa.it

Al di Venere, test, misurazioni e visite gratuite per la Giornata Mondiale del ReneAl di Venere, visite gratuite per la Giornata Mondiale del Rene. I ragazzi del liceo scientifico Galilei saranno accolti per un pomeriggio di riflessione e formazione ... dabitonto.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.