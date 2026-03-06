Giornalismo d’inchiesta e narrativa al Liceo Imbriani di Pomigliano | incontro con Procaccianti e Picone

Al Liceo Imbriani di Pomigliano, studenti e docenti hanno partecipato a un incontro dedicato al giornalismo d’inchiesta e alla narrativa. Durante l’evento, sono intervenuti i giornalisti Procaccianti e Picone, che hanno condiviso le loro esperienze e approfondito tematiche legate al mestiere. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra gli studenti e i professionisti del settore, con un focus su attualità e scrittura.

POMIGLIANO D’ARCO – Un confronto tra giornalismo, letteratura e attualità che ha coinvolto numerosi studenti e docenti. Questa mattina, nell’auditorium del Liceo Classico e Scientifico Vittorio Imbriani, si è svolto l’incontro “Giornalismo d’inchiesta e Narrazione – Quando il giornalismo incontra la letteratura”, occasione di dialogo con il giornalista di Report Danilo Procaccianti e con il giornalista e scrittore Paolo Picone. L’iniziativa, introdotta dalla dirigente scolastica Maria Iervolino e moderata dalla docente Margherita Romano, ha coinvolto in particolare gli studenti della curvatura giornalistica del liceo insieme ad altre classi dell’istituto. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Giornalismo d’inchiesta e narrativa al Liceo Imbriani di Pomigliano: incontro con Procaccianti e Picone Pomigliano premia le studentesse dell’Imbriani vincitrici del certamen nazionaleIl certamen ha visto la partecipazione di studenti provenienti da licei classici di tutta Italia, chiamati a cimentarsi nella traduzione e... Concerto di Natale del Liceo “Paolo Emilio Imbriani”Martedì 16 dicembre 2025, il Liceo Statale “Paolo Emilio Imbriani” invita la cittadinanza a una serata di musica e condivisione per celebrare il... Tutto quello che riguarda Liceo Imbriani di. Perugia, al liceo artistico Di Betto si parla di giornalismo: incontro con Umbria24Il ruolo dell’informazione nel mondo di oggi, l’etica del giornalismo, i giornali generalisti e i giornali di prossimità, la differenza tra informazione, notizia e propaganda, l’importanza di un tito ... umbria24.it Marcelline con nuovo indirizzo in giornalismo, media e communicationE' stato presentato a Trento il nuovo liceo linguistico delle Marcelline di Bolzano che il prossimo anno offrirà un percorso didattico unico in regione e fra i pochi in Italia. Si tratta di un ... ansa.it