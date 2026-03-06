Giacomo Bonaventura si è ritirato dal calcio perché non sente più il fuoco dentro

Giacomo Bonaventura ha annunciato il suo ritiro dal calcio, spiegando di aver preso questa decisione perché non sente più “il fuoco dentro”. Ha aggiunto che, secondo lui, quando si perde questa passione, non ha senso continuare a giocare, perché rischia di perdere anche il piacere e il divertimento nel praticare lo sport. La sua scelta si basa sulla mancanza di motivazione e passione.

Dopo 481 presenze in Serie A e 73 gol, l'ex Atalanta, Milan e Fiorentina annuncia l'addio al calcio. Un maestro degli inserimenti e un leader silenzioso che ha portato semplicità al calcio "Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile che poi uno continui a giocare e trascinarsi, rischi di non divertirti più e secondo me non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo, ho preso questa decisione". Con queste parole Giacomo Bonaventura ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico. A 36 anni, dopo 481 partite in Serie A e 73 gol. Ha indossato la maglia di Atalanta, Milan e Fiorentina, infine l’ultima danza anche in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Si è ritirato a 36 anni Giacomo "Jack" Bonaventura. In questo articolo avevamo raccontato la sua evoluzione tecnica, dagli esordi agli anni con la Fiorentina [dal nostro archivio] - facebook.com facebook

Giacomo Bonaventura: “Quando è stato il miglior momento della mia carriera Penso il primo o il secondo anno col Milan. Sprazzi però ne ho avuti anche con Atalanta e Fiorentina. Difficile dire un periodo: magari quando sei più giovane sei più spregiudicato, x.com