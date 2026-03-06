Gewiss a Key 2026 | Padiglione A3 stand 140 ecosistema integrato

Il Gruppo Gewiss partecipa alla fiera Key 2026, che si svolge fino al 6 marzo al Rimini Expo Centre. L’azienda è presente con il suo stand 140 nel Padiglione A3, portando un ecosistema integrato di soluzioni. La partecipazione è ufficiale e visibile all’interno dell’evento dedicato alle innovazioni nel settore.

Il Gruppo Gewiss conferma la sua presenza alla fiera Key 2026, in programma fino al 6 marzo a Rimini Expo Centre. L'azienda esporrà nel Padiglione A3, stand numero 140, presentando un ecosistema integrato per la transizione energetica che unisce mobilità elettrica, distribuzione e generazione fotovoltaica. La scelta strategica del Gruppo non si limita alla semplice esposizione di singoli prodotti, ma punta a offrire una soluzione completa che accompagna i clienti dalla pianificazione alla realizzazione dei progetti. In un contesto geopolitico segnato da instabilità internazionale e tensioni sui mercati energetici, l'azienda propone modelli capaci di garantire continuità di servizio e sicurezza delle infrastrutture.