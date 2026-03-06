Gessime Yassine è un giovane di vent'anni, noto per essere stato un bambino che giocava a calcio con le uova nel frigorifero, rompendo i gusci durante il gioco. Questa curiosa abitudine è stata raccontata come un episodio di infanzia, che lo riguarda ancora oggi. La storia si riferisce a un passato lontano e riguarda le sue prime esperienze con il gioco e la creatività.

Da bambino, Gessime Yassine prendeva le uova dal frigo e ci giocava a calcio - rompendole, ovviamente, anche se l’aneddoto sarebbe stato più bello se il bambino prodigio avesse avuto tale sensibilità da riuscire a palleggiarci mantenendo il guscio intatto. Lo ha raccontato la madre, che a sua volta è stata figlia di un calciatore e che dice di conoscere bene il calcio. Il talento di Gessime, a suo avviso, è “innato”. È sempre stato così. In particolare dobbiamo parlare di quel numero incredibile che fa subito dopo essere caduto a terra e aver fermato il pallone sulla riga, appena prima che uscisse. In quel momento aveva addosso due avversari, a cui sfugge scappando lungo la linea. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Gessime Yassine, un altro ventenne da seguire

Da Yassine a Bounida: dieci U 23 pronti a spiccare il volo (e c'è un talento del... Catanzaro)Sono giovani che stanno intraprendendo percorsi diversi, pronti a costruirsi una propria identità.

“Un’altra città, un altro lavoro. L’ho fatto per lui ma sto male”. Seguire l’amore non significa annullarsiCara Caterina, mi chiamo Elisa, sono di Genova e ti scrivo da Napoli, la città in cui vivo e lavoro da circa due anni insieme al mio compagno Claudio.

Aggiornamenti e notizie su Gessime Yassine.

Discussioni sull' argomento Racing-Stade de Reims (2-1) : Gessime Yassine est votre homme du match; Yassine illumina lo Strasburgo. Il Chelsea segue il 20enne paragonato ad Hazard.

Yassine illumina lo Strasburgo. Il Chelsea segue il 20enne paragonato ad HazardLo Strasburgo ha trionfato nei quarti di finale di Coppa di Francia contro il Reims, ma sotto i riflettori è finito soprattutto Gessime Yassine.. tuttomercatoweb.com

Da Yassine a Perea: le cinque sorprese del Mondiale U20Dai gol pesanti di Gessime Yassine all’imbattibilità di Alexandre Pisano, passando per Oscar Perea: le sorprese del Mondiale U20 Sul Mondiale U20 c’è la firma del Marocco. Un successo storico, il ... gianlucadimarzio.com

Occhi puntati su Gessime Yassine Dalla Ligue 2 al tetto del mondo U20 col Marocco, fino alla maglia n. 80 dello Strasburgo. Un’ascesa verticale pazzesca: Campione del Mondo U20 (vittoria storica vs Argentina). Trasferimento da €7M a gennaio. x.com