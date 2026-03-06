Gessica Disertore trovata morta sulla nave da crociera | il Fentanyl a dosi massicce nel sangue e i video parziali consegnati alla famiglia

Gessica Disertore, una giovane donna pugliese di 27 anni, è stata trovata senza vita il 27 settembre 2023 a bordo di una nave da crociera Disney a Porto Rico. Sul suo corpo sono state ritrovate dosi massicce di Fentanyl nel sangue, e alcuni video parziali sono stati consegnati alla famiglia. Restano ancora molti interrogativi sulla vicenda.

Restano molti dubbi sulla morte di Gessica Disertore, la 27enne pugliese trovata senza vita il 27 settembre 2023 a bordo di una nave da crociera Disney a Porto Rico. Il giorno stesso, i genitori avevano ricevuto una telefonata in cui veniva comunicato che la giovane si sarebbe tolta la vita. La famiglia però esclude con forza il suicidio e chiede che si faccia luce su quanto realmente accaduto. «Vogliamo che qualcuno ci aiuti a scoprire la verità su cosa è successo a mia figlia», ha dichiarato la madre ospite di Chi l’ha visto?. Il programma Rai ha ottenuto dai familiari alcune immagini delle telecamere inviate dalle autorità estere in Italia per ricostruire gli spostamenti di Gessica. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Gessica Disertore morta a 27 anni sulla nave da crociera, il legale: "Non può essere suicidio, troppo fentanyl nel sangue"

Il giallo di Gessica Disertore, morta sulla crociera Disney: “Fentanyl nel sangue, non può essersi suicidata”Nel sangue di Gessica Disertore, 27enne trovata morta nel 2023 su una nave Disney al largo di Porto Rico, è stata riscontrata la presenza di fentanyl.

Aggiornamenti e notizie su Gessica Disertore.

Temi più discussi: Suicidio, ma gli organi sono spariti. Il mistero della chef morta sulla crociera Disney; Le ultime ore di Gessica Disertore, morta sulla nave Disney: cosa non torna nei video consegnati alla famiglia; Gessica Disertore morta sulla nave da crociera: l'ombra del Fentanyl e i punti oscuri, tutti i dubbi sul suicidio; Gessica Disertore morta sulla nave da crociera: l'ombra del Fentanyl e i punti oscuri, tutti i dubbi sul suicidio.

Le ultime ore di Gessica Disertore, morta sulla nave Disney: cosa non torna nei video consegnati alla famigliaLa famiglia di Gessica Disertore, la 27enne trovata morta su una nave Disney nel settembre 2023, si oppone con forza all’archiviazione per suicidio e ... fanpage.it

Chi sono i genitori di Gessica Disertore, morta su una nave da crocieraPatrizia Zonno e Michele Disertore, genitori di Gessica, hanno intrapreso una battaglia per chiarire la sua morte e chiedere giustizia. donnaglamour.it

Gessica Disertore trovata morta sulla nave da crociera: il Fentanyl a dosi massicce nel sangue e i video parziali consegnati alla famiglia x.com

Morta sulla nave da crociera: Gli ultimi minuti di vita di Gessica Disertore ripresi dalle telecamere della Disney Cruise Line Fantasy. Le immagini ottenute dalla famiglia non chiariscono che cosa è successo alla giovane chef pugliese trovata impiccata nella su - facebook.com facebook