Gerardi in aula | 20 anni di controllo prima dell’omicidio di Teresa

Oggi si tiene a Samarate, in provincia di Varese, un processo riguardante Vincenzo Gerardi, accusato dell’omicidio volontario di sua moglie, Teresa Stabile, avvenuto il 16 aprile 2025. Durante l’udienza, sono stati ascoltati dettagli sui 20 anni di controlli e comportamenti di Gerardi prima del tragico evento. La vicenda coinvolge anche le modalità di sorveglianza e il quadro dei fatti contestati.

Nel cuore della provincia di Varese, a Samarate, si svolge oggi il processo che deve stabilire la responsabilità di Vincenzo Gerardi per l’omicidio volontario di sua moglie Teresa Stabile, uccisa il 16 aprile 2025. La vicenda giudiziaria ha portato in aula una storia ventennale di violenza domestica, dove minacce e controlli ossessivi hanno progressivamente eroso la vita della vittima fino all’esito fatale. La narrazione che sta emergendo dai banchi dei testimoni familiari dipinge un quadro di prevaricazione costante, iniziata molto prima dell’ultimo atto violento. I figli e i genitori di Teresa hanno raccontato come la donna fosse sottoposta a un regime di sorveglianza soffocante, dove ogni aspetto della sua esistenza era monitorato dal coniuge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

