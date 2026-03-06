Genoa-Roma domenica 08 marzo 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Spettacolo assicurato

Domenica alle 18 si gioca Genoa-Roma, con le formazioni che si sfidano a Marassi. La squadra ospite, la Roma, arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, mentre il Genoa si prepara per la partita che vedrà anche l’ex De Rossi in campo. Le quote e i pronostici sono già stati pubblicati, e lo spettacolo in campo sembra garantito.

La Roma fa visita al Genoa dell'ex De Rossi alle 18 di domenica. A Marassi i giallorossi vanno a caccia del quinto risultato utile per difendere il quarto posto in classifica, con l'obiettivo di ritrovare un equilibrio difensivo che nelle ultime settimane è un po' svanito con i 5 gol incassati tra Napoli e Juventus.