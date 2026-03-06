Gasperini Roma sembravano due pianeti incompatibili | così il tecnico ha conquistato tutti!

Gian Piero Gasperini è stato recentemente al centro dell’attenzione per il suo approccio alla squadra di calcio di Roma. La sua presenza ha attirato l’interesse di tifosi e media, che hanno seguito con attenzione le sue mosse e le strategie adottate durante le partite. L’ex allenatore dell’Atalanta ha mostrato un metodo di lavoro che ha sorpreso molti, portando un’aria diversa nel club.

Cessione Di Gregorio, il portiere verso l'addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l'ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Roma, il rebus Ferguson: stop alla caviglia e rischio operazione. Quando può tornare l'attaccante Cessione Di Gregorio, il portiere verso l'addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Cagliari, Albarracin spiega: «I primi giorni sono stato molto seguito, non è stato così difficile come si potrebbe pensare» Paolo Berlusconi racconta così il fratello Silvio: «I giocatori che avrebbe voluto? Forse Maradona e Totti.

Pisilli si è preso il centrocampo della Roma: così il ragazzo di Casal Palocco ha conquistato GasperiniIl classe 2004 si è preso tanti complimenti pubblici da parte del tecnico dopo la partita contro la Juventus in cui ha mostrato tutta la crescita...

Gasperini e i complimenti di Spalletti: «È riuscito a farlo con tutti i giocatori che ha allenato». L’elogio al tecnico della Romadi Redazione JuventusNews24Gasperini e i complimenti di Spalletti: «È riuscito a farlo con tutti i giocatori che ha allenato».

Pagina 1 | Roma, amaro Gasperini: Eravamo a +7 sulla Juve...Dispiaciuti ma davanti restiamo noiIl tecnico della Roma ha parlato al termine del pareggio pirotecnico andato in scena all'Olimpico tra i giallorossi e la Juventus di Spalletti ... tuttosport.com

Roma-Juventus, la conferenza di Gasperini: Dybala? Si decide oggi se può giocareLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Juventus, la conferenza di Gasperini: 'Dybala? Si decide oggi se può giocare' ... sport.sky.it

Gasperini: «Se fai bene alla Roma la gratificazione è più alta» Intervenuto all’Università Cattolica del Sacro Cuore davanti agli studenti di Medicina, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della sua scelta di allenare la Roma e della mentalità che cerca di t - facebook.com facebook

Gasperini: "La Roma è una sfida per me, darò tutto. Il pareggio con la Juve ci ha permesso di analizzare meglio gli errori" #ASRoma x.com