Garofalo Health Care aderisce a progetto ‘Fernanda Medical Center’ in Burkina Faso
Garofalo Health Care S.p.A. ha annunciato la sua partecipazione al progetto ‘Fernanda Medical Center’ in Burkina Faso. L’azienda ha deciso di aderire all’iniziativa promossa per contribuire allo sviluppo di strutture sanitarie nel paese africano. La collaborazione prevede l’impegno di Garofalo Health Care nel supportare la realizzazione del centro medico, senza indicare ulteriori dettagli sui tempi o modalità dell’intervento.
(Adnkronos) – Garofalo Health Care S.p.A. comunica la propria adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione no-profit Manalive, finalizzata alla realizzazione di un villaggio nel sud-ovest del Burkina Faso, nella regione di Ioba, nell’ambito di un progetto umanitario di cooperazione allo sviluppo. Il progetto prevede il finanziamento della costruzione e dell’allestimento di un centro medico attraverso il Fondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Garofalo Health Care S.p.A lancia il progetto del “Fernanda Medical Center” in Burkina Faso
Burkina Faso military government dissolves political partiesThe decision by the military rulers who seized power in September 2022 is the latest move to tighten control following the suspension of political...
Altri aggiornamenti su Garofalo Health Care.
Garofalo Health Care S.p.A lancia il progetto del Fernanda Medical Center in Burkina FasoGarofalo Health Care S.p.A. (GHC) comunica la propria adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione no-profit ... iltempo.it
Parte il progetto del Fernanda Medical Center presso il Villaggio Manalive, in Burkina Faso della Garofalo Health Care S.p.A.Garofalo Health Care S.p.A. (GHC) comunica la propria adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione no-profit ... msn.com