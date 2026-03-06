Gallipoli | nasce il Comitato NO contro la riforma della giustizia

A Gallipoli, l’Anpi Intercomunale ha creato un Comitato NO per opporsi alla riforma della giustizia. La decisione arriva in vista delle elezioni previste per il 22 e 23 marzo, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità sul tema. Il comitato si propone di sensibilizzare i cittadini e promuovere la loro posizione rispetto alla riforma. La nascita di questa iniziativa segna un momento di attenzione sul dibattito locale.

La decisione dell'Anpi Intercomunale di Gallipoli segna un punto di svolta nel dibattito sulla riforma della giustizia che porterà gli elettori alle urne il 22 e 23 marzo prossimi. Antonella Bentivoglio, presidente dell'associazione, ha ufficializzato la nascita di un Comitato per il NO, radunando forze civili nella sede di via Acquedotto n°38 per difendere l'autonomia del potere giudiziario. Non si tratta di una semplice presa di posizione politica, ma di una reazione strutturata contro una legge già approvata dal Parlamento che rischia di alterare gli equilibri costituzionali. La scelta di non condividere la riforma proposta dalla leadership politica mira a bloccare modifiche che sposterbbero il controllo dei procedimenti penali verso l'esecutivo.