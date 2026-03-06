Galaxy s26 ultra | ecco cosa sappiamo sul obiettivo periscopico

Il Galaxy S26 Ultra introduce miglioramenti nel sistema di zoom ottico e nell’architettura della fotocamera, con un focus particolare sull’obiettivo periscopico. La nuova configurazione influisce sulla messa a fuoco e sull’effetto bokeh, offrendo variazioni visive rispetto ai modelli precedenti. La presentazione ufficiale del dispositivo non è ancora avvenuta, ma le caratteristiche tecniche sono già oggetto di discussione.

il galaxy s26 ultra presenta novità attorno al sistema di zoom ottico e all'architettura della camera, con conseguenze pratiche per la messa a fuoco e l'aspetto visivo del bokeh. l'analisi si concentra sull'evoluzione della configurazione della telecamere, sulla rimozione del termine periscope dai materiali ufficiali e sulle possibili implicazioni della tecnologia ALoP (All Lenses on Prism). il testo mantiene una lettura chiara ed essenziale, mirata agli aspetti tecnici e alle differenze rispetto al modello precedente. il galaxy s26 ultra non adotta più una lente periscopio per lo zoom 5x. al suo posto sembra essere stata implementata una disposizione tradizionale della lente, con gli elementi ottici e il sensore allineati parallelamente alla superficie del dispositivo.