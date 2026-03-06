Durante una riunione di una commissione parlamentare, alcuni rappresentanti di Pd, Avs, M5s e Italia Viva hanno segnalato che il giornalista del Tg2 Andrea Romoli avrebbe indossato una croce celtica, definendola un’onorificenza. La vicenda ha generato polemiche e commenti, tra cui quello di un esponente di Forza Italia che ha criticato la caccia al nemico e il livello di attenzione.

(Adnkronos) – “Oggi esponenti di Pd, Avs, M5s e Italia viva hanno denunciato in una commissione parlamentare che Andrea Romoli, bravissimo giornalista del Tg2, avrebbe indossato una croce celtica durante un collegamento”. Lo afferma il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Peccato che questi cercatori d’odio da strapazzo abbiano preso una drammatica ‘sola’ tanto da passare per veri scemi! Non si trattava, infatti, di una croce celtica ma bensì di un distintivo di solenne importanza ottenuto per il suo altissimo e incondizionato senso del dovere dimostrato durante la pandemia del Covid, prestando servizio nell’Ospedale da Campo di Cosenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaffe Pd e M5S, onoreficenza del giornalista Romoli ‘scambiata’ per croce celtica. Barelli: “Caccia al nemico rende scemi”

Leggi anche: Pd e M5s, gaffe contro Romoli: "Croce nazifascista al Tg2", ma è un'onorificenza militare

Sanremo 2026, che gaffe assurda! Serena Brancale scambiata per un’altra persona: è successo al TG!A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, il TG3 commette una clamorosa gaffe su Serena Brancale: al posto della cantante va in onda la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gaffe Pd e M5S onoreficenza del....

Temi più discussi: Lda & Aka 7Even, oggi esce il primo album insieme ‘Poesie Clandestine’ - L'Italiano; F1 Gp Australia, Piastri comanda prove libere e Ferrari c’è - L'Italiano; Sinner-Svrcina oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match; Iran, Trump: Invio truppe? Perdita di tempo, hanno perso tutto - L'Italiano.

L'attacco di Pd, Avs, M5s e Iv al giornalista del Tg2: Indossa una croce celtica. Ma è un'onorificenza militareI capigruppo dell'opposizione in commissione di vigilanza Rai accusano il giornalista Andrea Romoli di sfoggiare in video il simbolo del nazifascismo. La redazione lo difende: È un encomio solenne pe ... ilfoglio.it

Camera. Gaffe di Pd e Scelta Civica. Parlamentare M5S accusa: Hanno sbeffeggiato un malatoE' successo stanotte. Mentre il deputato del M5S, Matteo Dall'Osso, affetto da sclerosi multipla, faceva il suo intervento sul DL Fare, alcuni deputati di Pd e Sc, secondo quanto scrive Giulia Di Vita ... quotidianosanita.it

Dalla colonna montagna al bondage è un attimo. Questa volta la gaffe non è stata di Lello, ma nostra. Abbiamo risolto il problema emerso durante i lavori di ristrutturazione nella casa di Lello e Angela con la speranza che possa essere stato sistemato una volt - facebook.com facebook

Un'altra gaffe per il fronte del No, guardate qua L’Arci usa Sanchez come sponsor del No. Ma fa una figuraccia mastodontica x.com