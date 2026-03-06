Furto in un locale pubblico | 35enne espulso da cinque Comuni della Bassa Valle

Un uomo di 35 anni è stato allontanato da cinque Comuni della Bassa Valle tramite un Foglio di Via Obbligatorio. La decisione è stata presa dopo che il giovane ha partecipato a un furto in un locale pubblico e ha mostrato comportamenti che hanno preoccupato le forze dell’ordine. Le attività di prevenzione quotidiane della polizia di Stato di Sondrio hanno portato a questa misura.

L'uomo, destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal questore Sabato Riccio, era già gravato da precedenti anche per uso di droga e guida senza patente Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Sondrio Sabato Riccio, su proposta dei carabinieri della Stazione di Ardenno, nei confronti di un giovane di 35 anni, il quale a seguito di indagini di polizia giudiziaria svolta dai militari proponenti, è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto con destrezza in concorso avvenuto all'interno di un bar ristorante sito in provincia di Sondrio. L'uomo era già stato destinatario di analoghi provvedimenti, nonché gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, denunciato per guida senza patente e più volte segnalato per uso personale di stupefacenti.