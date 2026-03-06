Furto e rapina ad Avellino arrestato 37enne

I Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 37 anni, residente in città, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione di routine, dopo aver rintracciato il soggetto che aveva un provvedimento giudiziario pendente. L’uomo è stato condotto in carcere per scontare una pena relativa a un procedimento penale.

I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 37enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dall'Autorità Giudiziaria. L'uomo deve espiare la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione per i reati di furto e rapina, commessi in Avellino e provincia. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L'attività rientra nell'ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dall'Arma dei Carabinieri, finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Arrestato 37enne condannato per furto e rapinaVenerdì pomeriggio una pattuglia di Carabinieri di Cesenatico ha notato in centro un’autovettura che effettuava manovre sospette, con a bordo un uomo...

Tenta il furto di un’auto, arrestato 37enneTarantini Time QuotidianoLa scorsa, a Martina Franca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di...

