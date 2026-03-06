Furto di uno zaino chi ha visto segnali

Un operaio della segnaletica stradale ha segnalato che questa mattina in via Monti gli è stato rubato lo zaino, all’interno del quale aveva documenti e carte bancarie. La persona ha riferito di aver notato alcuni segnali che potrebbero essere utili per identificare i responsabili. Sul luogo sono intervenuti gli agenti per raccogliere eventuali testimonianze e verificare la dinamica del furto.

Scrive il segnalanteSono un operaio della segnaletica stradale, stamattina in via Monti mi è stato rubato lo zaino con dentro documenti e carte bancarie. Lo zaino è similare a quello in foto, ho bloccato le carte bancarie, se qualcuno lo ritrova per strada è pregato di restituirlo, è molto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Capodanno di fuoco in via Mentana a Terni, terrazzo in fiamme: “Chi ha visto qualcosa, lo segnali”Fiamme e paura in via Mentana a Terni per un incendio che è divampato sul terrazzo di un appartamento al nono piano di un edificio della zona.

Furto lampo in centro, sparisce uno zaino dal furgone: dentro c’era una pistolaFossombrone, 02 febbraio 2026 – Uno zaino rubato in pieno centro, una pistola finita nelle mani sbagliate e nascosta nel bosco, sotto un albero.

Torino, furto di carte Pokemon e One Piece per 20mila euro: due denunceUn 27enne residente in provincia di Biella e un 44enne della provincia di Torino sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione, per aver rubato da uno zaino delle carte da collezione delle ... tg24.sky.it

Furto dopo Lucca Comics, zaino con carte da 20mila euro: recuperata la refurtiva, due denunciatiUn collezionista del Torinese riconosce le sue carte in un annuncio su un gruppo social. Perquisizioni tra Biellese e provincia di Torino: scatta la ricettazione ... cosenzachannel.it

