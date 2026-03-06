Furti di medicinali all’ospedale di Treviso 24 indagati

A Treviso, 24 persone sono state messe sotto indagine per furti di medicinali avvenuti nell’ospedale locale. Le accuse riguardano peculato, furto e ricettazione, e tra i farmaci sottratti ci sono vari articoli sanitari. Le indagini sono in corso per chiarire l’entità e i dettagli dei furti. La polizia ha raccolto prove e ascoltato testimoni nell’ambito dell’inchiesta.

TREVISO, 06 MAR – Scoperto dai carabinieri del Nas un furto consistente di farmaci, molti salvavita, dall’Aulss 2 ‘Marca Trevigiana’, per un danno economico rilevante, che ha portato alla denuncia di 24 persone, di cui tre dipendenti e altri 21 tra acquirenti e un trasportatore. Gli indagati sono accusati di peculato, furto e ricettazione. L’indagine è iniziata nel 2023 dopo aver riscontrato che, presso una farmacia ospedaliera, una dipendente, addetta alla preparazione dei pacchi, prelevava illecitamente farmaci destinati alla distribuzione interna, per poi cederli con l’aiuto di altri due colleghi a conoscenti ad un prezzo vantaggioso molto inferiore a quello di mercato, consentendo enormi guadagni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

