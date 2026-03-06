Fumo e fiamme nella cucina di un negozio di kebab clienti evacuati

Nella serata di giovedì 5 marzo un incendio si è sviluppato nella cucina di un negozio di kebab in via Cavallotti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. I clienti presenti sono stati evacuati in via precauzionale mentre le forze dell’ordine hanno gestito la sicurezza dell’area. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Il fatto è successo nella serata di giovedì 5 marzo in via Cavallotti. Sul posto i vigili del fuoco Nella serata di giovedì 5 marzo è scoppiato un incendio nella cucina di un negozio di kebab in via Cavallotti. I clienti e dipendenti sono stati evacuati dal locale in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Da quanto si apprende, non ci sono feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22 con un'autopompa e un'autobotte. Una volta sul posto, hanno trovato tutte le persone presenti già all'esterno del locale, completamente invaso dal fumo. Dopo aver ricevuto la conferma che all'interno del ristorante non c'era più nessuno, le squadre hanno provveduto a spegnere l'incendio concentrandosi in particolare sulla zona della cucina. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

