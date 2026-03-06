Fuga notturna | 3 scassatori rame rubato e targa falsa fermati

Nella notte del 5 marzo 2026, i Carabinieri di Sant’Andrea di Conza hanno intercettato una station wagon con targa falsa. Tre persone sono fuggite a piedi dal veicolo, che trasportava rame rubato. La squadra di controllo ha fermato i sospetti e sequestrato il materiale illecito. L’auto è stata sottoposta a perquisizione e sono stati recuperati gli oggetti rubati.

Una station wagon con targa falsa, tre occupanti in fuga e un carico di rame rubato: la notte del 5 marzo 2026 ha i Carabinieri di Sant'Andrea di Conza bloccare una rete di scassatori. L'intercettazione è avvenuta sulla S.S. 7 dopo una segnalazione al 112, portando al sequestro dell'auto e degli strumenti del crimine. Il veicolo sospetto, guidato da un conducente che ha tentato la fuga a tutta velocità, è stato fermato grazie all'intervento tempestivo dei militari della locale stazione. All'interno del mezzo sono stati rinvenuti cavi in rame di probabile provenienza illecita e attrezzi specifici per lo scasso, confermando le paure legate alla sicurezza nel territorio dell'Alta Irpinia.