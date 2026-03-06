Fuga forzata | la vedetta ferma il furto ma la condanna resta

Una giovane donna di etnia rom è stata condannata dalla Corte d’appello di Perugia per tentato furto aggravato in abitazione. La vicenda ha visto anche la partecipazione di una vedetta che ha fermato il tentativo di furto, ma la condanna della donna è stata mantenuta. La decisione riguarda un episodio specifico e si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

La Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna per una giovane donna di etnia rom, colpevole di tentato furto in abitazione aggravato. L'interruzione del reato non è stata spontanea ma causata dall'allarme lanciato dalla complice vedetta all'arrivo delle forze dell'ordine. I giudici hanno rigettato la tesi della desistenza volontaria perché la fuga è avvenuta solo dopo che il "palo" ha gridato l'avvicinamento di un brigadiere dei Carabinieri. La sentenza conferma i fatti emersi al primo grado: la donna era già nel cortile con attrezzi da scasso e aveva danneggiato il cancello prima di essere scoperta.