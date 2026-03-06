Frutta fantasma sugli scaffali | doppia multa a Ceprano

Nel comune di Ceprano, i militari della Stazione Carabinieri e il personale del N. hanno effettuato controlli sugli scaffali di diversi negozi di alimentari. Durante le verifiche, sono state trovate confezioni di frutta prive di etichette e informazioni di provenienza. Per queste irregolarità, sono state comminate due multe ai titolari dei negozi coinvolti.

Carabinieri e N.A.S. scoprono prodotti senza etichette e senza documenti di tracciabilità: due negozi sanzionati per un totale di 5.700 euro Nel quadro delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, i militari della Stazione Carabinieri di Ceprano, insieme al personale del N.A.S. Carabinieri di Latina, hanno effettuato una serie di verifiche mirate presso alcuni esercizi commerciali del territorio. Nel corso delle ispezioni sono state controllate due attività di vendita di prodotti ortofrutticoli nel comune di Ceprano, dove sono state riscontrate diverse irregolarità di natura amministrativa.