L’ex vice allenatore del Napoli ha espresso apprezzamento per Vergara, sottolineando come il giocatore dia il massimo quando si trova vicino alla porta. Secondo quanto dichiarato, questa posizione permette all’atleta di rendere al meglio durante le partite. La sua valutazione si basa sulle recenti prestazioni del calciatore, che si sono distinte per l’efficacia in zona offensiva.

Frustalupi ha elogiato il percorso del giovane centrocampista azzurro, protagonista in questa stagione: «Vergara da signor nessuno a signor qualcuno? Ha ragione, nessuno poteva aspettarsi un exploit così grande. Sono molto contento per lui. Chi lo ha visto giocare in Primavera aveva già visto qualche anno fa le giocate che ha portato in campo anche ora in Serie A e in Champions League». Secondo l'ex collaboratore tecnico del Napoli, il giocatore ha seguito il percorso giusto prima di affermarsi: «Penso che abbia fatto il percorso corretto.

© Napolipiu.com - Frustalupi elogia Vergara: «Vicino alla porta rende al massimo»

