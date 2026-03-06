Frosinone-Sampdoria probabili formazioni | le scelte di Foti ancora assente Gregucci

Per la partita tra Frosinone e Sampdoria, sono state definite le probabili formazioni con le scelte di Foti, mentre Gregucci resta ancora assente. La Sampdoria ha ottenuto un pareggio in extremis contro la Juve Stabia, dopo aver subito sconfitte contro Bari e Mantova. La gara si avrà nel prossimo turno di campionato.

Problemi di salute per il tecnico che ha già saltato la trasferta di Castellammare di Stabia, blucerchiati a caccia di punti salvezza contro la terza in classifica, reduce però da tre pareggi Il pareggio in extremis nel turno infrasettimanale contro la Juve Stabia ha tamponato la crisi della Sampdoria dopo le sconfitte contro Bari e Mantova. Nemmeno il tempo di ragionare, che è già tempo di una nuova sfida, proibitiva. Domenica 8 marzo, alle ore 15, si gioca Frosinone-Sampdoria al ‘Benito Stirpe’, in casa della terza in classifica, che non vince da tre turni. In panchina ci sarà ancora Foti, perché Gregucci è alle prese con alcuni problemi di salute che l'hanno costretto a saltare anche la trasferta di Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

