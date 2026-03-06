Frosinone al Vittoria Piccole donne non devono morire

Il teatro Vittoria di Frosinone ospiterà sabato 14 marzo alle ore 21 una nuova serata della stagione teatrale 2025-26. L’evento è organizzato dal Comune di Frosinone, con il sostegno degli assessorati alla cultura e al centro storico, rispettivamente guidati da Simona Geralico e Rossella. L’appuntamento è dedicato alla rappresentazione di “Piccole donne non devono morire”.

Sabato 14 marzo andrà in scena "Piccole Donne non devono morire", diretto e interpretato da Francesca Pica e Maria Scorza. Sud Italia. Oggi. Due sorelle, Margherita e Pina, sono in un cimitero per la riesumazione della sorella Bettina. Margherita è la maggiore, felicemente sposata con Giovanni, completamente assorbita dalla vita familiare. Pina, la secondogenita, scrittrice, ha pubblicato un romanzo di successo, ma le opere successive non sono all'altezza. Le due sorelle attendono Emilia, la piccola di casa, che è in ritardo. Il cimitero, luogo dell'attesa, diventa un contenitore di ricordi, confessioni, discussioni, verità.

Piccole donne. Che devono ancora lottareCi sono ancora biglietti disponibili per Piccole donne crescono? lo spettacolo con Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino che andrà in scena...

Spettacolo ispirato al capolavoro letterario di Louisa May Alcott al Teatro Jolly: in scena "Piccole donne", il musicalAl Teatro Jolly di Palermo l'11 marzo, alle ore 21, a pochi giorni dalla Giornata della Donna, torna a grande richiesta il musical “Piccole donne”,...

Una profezia scuote Frosinone: al teatro Vittoria Argil e il papiro del Cosa, il nuovo spettacolo dei CommediantiLo spettacolo teatrale che svelerà il futuro di Frosinone e dei suoi cittadini si intitola Argil e il papiro del Cosa e andrà in scena, ad ingresso libero, venerdì 13 febbraio alle ore 21, al teatro ... ilmessaggero.it

Frosinone, venerdì al Teatro Vittoria lo spettacolo teatrale Genitori vs FigliCon Genitori vs Figli, attraverso il linguaggio della commedia, si palesa il cortocircuito generazionale che viviamo ogni giorno. Far ridere lo spettatore, ricordandogli che dietro ogni battuta, die ... tunews24.it

