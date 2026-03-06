frontale con la polizia romea in tilt per due ore

Una vettura si è scontrata frontalmente con una pattuglia della polizia lungo la statale Romea, poco prima di Porto Garibaldi. La strada è rimasta chiusa per circa due ore tra il chilometro 28,400 e Collinara, causando disagi alla viabilità. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e i rilievi.

È stata chiusa per qualche ora la statale Romea poco prima di Porto Garibaldi, all’altezza del chilometro 28,400 in località Collinara. Ieri mattina verso le 8,15 si è verificato un grave scontro frontale tra una volante della Polizia stradale di Codigoro e un’autovettura, guidata da un uomo. Secondo le prime ricostruzioni, la pattuglia della Polstrada stava procedendo in direzione Venezia, mentre l’altra vettura viaggiava nel senso opposto. All’origine dell’incidente ci sarebbe un possibile colpo di sonno del conducente dell’auto, una Nissan Qashqai che avrebbe invaso la corsia opposta finendo per scontrarsi frontalmente con la volante della Polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Frontale tra due auto: 4 feriti e traffico in tiltE' successo oggi 4 febbraio alle 18,45 in via Guizze Basse a Rustega di Camposampiero.

Incidente tra tir e furgone sulla Romea: un morto. Strada chiusa e traffico in tiltCAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente tra un tir e un furgone lungo la Romea, a Campagna Lupia (Venezia): il bilancio è di una persona morta.

