' Frodi carosello' per 28 milioni di euro in carcere una commercialista di Milano | prendeva la percentuale sulle fatture

Una commercialista di Milano è stata arrestata con l’accusa di aver partecipato a una frode fiscale da circa 28 milioni di euro attraverso un sistema di carosello. La guardia di finanza di Pavia ha anche fermato due imprenditori, amministratori di società con sede in Lomellina e nel Milanese, nell’ambito di un’indagine sulle vendite online fraudolente.

In manette anche due imprenditori, sottoposti ai domiciliari e ai quali sono stati sequestrati 22 immobili tra Vigevano e Milano Frode fiscale nelle vendite online. La guardia di finanza di Pavia ha arrestato tre persone, due imprenditori amministratori di alcune società con sede operativa in Lomellina e nel Milanese, e una commercialista di Milano finita in carcere. Secondo la ricostruzione delle gdf, coordinata dalla procura di Pavia, sarebbero state messe a punto ‘frodi carosello’ sull'Iva per oltre 28 milioni di euro attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Per gli inquirenti, non solo sarebbero state sottratte risorse all'erario, ma gli indagati avrebbero ottenuto prodotti a prezzi concorrenziali poi rivenduti velocemente tramite piattaforme online. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sequestro di beni di prestigio per 3,5 milioni di euro: falso sulle fatture, sanzioni in arrivoUn sistema di fatturazione fittizia e autoriciclaggio ha portato alla sequestrazione di beni per un valore totale di 3,5 milioni di euro, tra cui...

