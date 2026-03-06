Frode e riciclaggio 12 indagati tra cui commercialisti e consulenti | Sistema con ramificazioni nella criminalità organizzata

Le forze di polizia di Roma e Viterbo hanno arrestato dodici persone, tra commercialisti e consulenti, nel corso di un’indagine su frode e riciclaggio. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di un sistema di operazioni finanziarie con collegamenti alla criminalità organizzata. Le autorità hanno eseguito un’ordinanza di custodia e sequestri.

La Guardia di finanza ha scoperto associazioni che agivano coinvolgendo anche società operanti in ristorazione, logistica, facchinaggio e servizi alle imprese. Due arresti e dieci professionisti sospesi I Finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma e Viterbo, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui sono state disposte, dal competente G.I.P. del locale Tribunale, specifiche misure cautelari personali nei confronti di 12 soggetti indiziati dei reati di associazione per delinquere, dichiarazioni fraudolente e omesse, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebite compensazioni, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

