Frieren e One-Punch Man gli autori ritirano le loro opere a causa delle controversie scandalose dell' editore

Gli autori di Frieren e One-Punch Man hanno deciso di ritirare le loro opere dalla piattaforma Manga One a seguito di controversie legate all'editore Shogakukan. La decisione arriva in un momento di tensione tra gli autori e l'editore, che ha suscitato scalpore nel mondo del manga. La mossa interessa le serie di entrambi gli autori e coinvolge la piattaforma di distribuzione digitale.

La polemica che ha colpito l'editore Shogakukan ha coinvolto anche Frieren e One-Punch Man tra i vari autori che hanno ritirato i propri manga dalla piattaforma Manga One. Negli ultimi giorni una decisione editoriale ha acceso un dibattito acceso nel mondo dei manga, trascinando nel vortice anche alcune delle serie più seguite del momento. Al centro della polemica c'è Shogakukan, una delle più grandi case editrici giapponesi, finita sotto forte pressione dopo una rivelazione che ha rapidamente fatto il giro della rete. Secondo quanto emerso, la piattaforma digitale Manga One avrebbe assunto due autori già condannati per aggressioni sessuali ai danni di minori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

