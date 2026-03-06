Frane bloccano Collestatte e Torre Orsina | un mese di inerzia

A un mese dalle intense piogge di febbraio, le frane che interessano Collestatte e Torre Orsina continuano a bloccare le strade e a creare disagi. Non sono stati ancora avviati interventi di messa in sicurezza né lavori di ripristino, e le due località restano isolate. La situazione rimane invariata, con le aree che attendono ancora interventi concreti per rimuovere i rischi e ripristinare la normale viabilità.

Un mese dopo le piogge di febbraio, Collestatte e Torre Orsina attendono ancora interventi sulle frane e sul fiume Nera. Il circolo del Partito Democratico segnala l'inerzia amministrativa su strade e argini fluviali. Le condizioni meteorologiche delle prime due settimane del mese precedente hanno lasciato segni duraturi sul territorio locale, con smottamenti che bloccano la viabilità e minacciano la sicurezza dei cittadini. La richiesta è chiara: non si tratta solo di rimuovere i detriti, ma di pianificare opere strutturali per evitare il ripetersi del danno. Il peso della burocrazia contro l'urgenza del territorio. La dinamica descritta dai rappresentanti locali evidenzia un divario tra la percezione dell'emergenza e la risposta istituzionale.