Franco Vito Gaiezza | morto a 63 anni il maestro di organo di Palermo

È morto a 63 anni Franco Vito Gaiezza, noto maestro di organo di Palermo. La notizia è stata diffusa da Parma, dove il musicista e compositore si trovava al momento del decesso. Gaiezza era riconosciuto per la sua attività nel campo musicale e ha lasciato un segno importante nel panorama artistico. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati.

La notizia arriva da Parma, dove il musicista e compositore Franco Vito Gaiezza ha trovato la morte improvvisa a soli 63 anni. L’artista, docente di organo al Conservatorio di Ribera, è deceduto per infarto mentre era ospite di un amico nella città emiliana. La salma dovrà essere riportata a Palermo per l’ultimo riposo, ma le spese del trasporto richiedono ancora una soluzione concreta. Il decesso è avvenuto in circostanze drammatiche: Gaiezza si trovava in procinto di un ricovero ospedaliero quando il cuore ha smesso di battere. Nato a Roma nel 1962, aveva trascorso gran parte della sua vita professionale nella capitale siciliana. Ora la comunità artistica palermitana si mobilita per onorare la memoria di un maestro che ha lasciato un segno indelebile sulla scena culturale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

